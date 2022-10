WRC - Rallye de Catalogne - Thierry Neuville: "Douze secondes de retard, ce n'est pas grand-chose"

(Belga) En tête à l'issue de la première boucle, Thierry Neuville (Hyundai) a glissé en troisième positon à l'issue de la seconde et se situe à 12.5 secondes du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) en tête du Rallye de Catalogne, 12e et avant-dernière épreuve du championnat du monde WRC vendredi.

"Ma journée a été satisfaisante", a réagi Neuville après cette première journée. "Lors de la première boucle, nous avions immédiatement un bon rythme et la vitesse était présente. Dans la seconde boucle, Toyota était un peu plus rapide et nous avons perdu un peu de temps. Mais douze secondes de retard, ce n'est pas grand-chose. Surtout avec deux journées encore au programme." Dans la boucle de l'après-midi, le Saint-Vithois a eu de moins bonnes sensations avec sa voiture. "Nous aurions peut-être pu faire un peu plus mais je n'avais pas de bonnes sensations dans certains virages. Je ne savais pas où était la limite et c'était donc difficile d'y aller à fond. Nous avons encore du travail sur ce point et il y a encore de la marge de progression." (Belga)