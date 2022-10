WRC - Rallye de Nouvelle-Zélande - Rovanperä en tête avant la dernière journée, Thierry Neuville 4e

(Belga) Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du Championnat du monde (WRC), est en tête du rallye de Nouvelle-Zélande après la 3e journée de samedi, et se rapproche encore un peu plus du titre mondial qu'il pourrait obtenir dimanche.

Le jeune pilote de 22 ans, qui a fêté son anniversaire samedi, devance au classement le Français Sébastien Ogier (Toyota) et l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), son principal rival pour le titre de champion du monde. Disputées dans des conditions très pluvieuses, les spéciales de samedi ont été marquées par plusieurs abandons, dont ceux des Britannique Elfyn Evans (Toyota), deuxième après la journée de vendredi, et de Gus Greensmith (M-Sport Ford), dont la violente sortie de route, qui a laissé l'équipage indemne, a abouti à l'interruption puis à l'annulation de la 10e spéciale. Thierry Neuville (Hyundai) occupait lui la 4e place du rallye à 1:41.4 du leader. Si le pilote belge se plaignait "d'un manque de traction" sur son véhicule, il ajoutait "que cela ne sert à rien de pousser, l'écart devant ou dernière nous est trop important. On roule à notre rythme." (Belga)