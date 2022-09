WRC/Rallye de Nouvelle-Zélande: Tänak conserve la tête à la fin de la 2e journée, Rovanperä 4e

L'Estonien Ott Tänak a conservé la tête du Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde (WRC), vendredi à l'issue de la deuxième journée, devançant le leader du championnat Kalle Rovanperä, 4e.

Déjà en tête après la spéciale d'ouverture, le champion du monde 2019 et actuel deuxième au classement WRC compte une légère avance sur trois pilotes Toyota: le Britannique Elfyn Evans (2/10 de seconde), le Français Sébastien Ogier (6 secondes et 7/10), et le Finlandais Rovanperä (7 secondes et 2/10).

En tête après les 2e et 3e spéciales, l'Irlandais Craig Breen (Ford) a réalisé une sortie de route dans la 5e qui lui a coûté 18 minutes de retard, et a causé son abandon.