WRC - Rallye de Nouvelle-Zélande - Thierry Neuville espère se relancer samedi: "Tout est possible dans ces conditions"

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 6e place du rallye de Nouvelle-Zélande, 11e des 13 manches du championnat du monde WRC, après une journée pluvieuse vendredi. En manque de confiance, le Saint-Vithois veut cependant rester positif et espère se relancer samedi pour lutter pour la victoire.

"Il a beaucoup plu aujourd'hui", a lancé Neuville. "Dans la première boucle, il fallait prendre ses marques. J'ai réalisé des bons temps mais je suis aussi parti plusieurs fois en tête-à-queue. Entre les deux boucles, nous avons essayé de faire quelques modifications pour avoir un meilleur ressenti avec la voiture mais j'ai peut-être été trop prudent." Sixième du rallye à 45.6 secondes de son équipier estonien Ott Tänak, Neuville compte bien se relancer dans une journée qui s'annonce une nouvelle fois pluvieuse. "Je vois cela comme une chance de revenir dans la course. Tout est possible dans ces conditions. Tout le monde peut faire une faute et les conditions peuvent s'empirer. Nous verrons ce que la journée nous apportera. Nous n'avons rien à perdre", a conclu Neuville. (Belga)