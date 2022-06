WRC - Rallye de Sardaigne - Thierry Neuville ne croit plus en la victoire: "Notre rallye est terminé"

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a connu une journée compliquée lors du rallye de Sardaigne, 5e manche du championnat du monde WRC, vendredi. Le pilote germanophone pointe à la 9e place plus de 2 minutes du Finlandais Esapekka Lappi (Toyota).

Après avoir connu une matinée difficile à cause de problèmes de transmission, Neuville n'a pas eu beaucoup l'occasion d'arpenter les routes sardes lors de la seconde boucle. Il a signé le 7e temps de l'ES6 et le 4e temps de l'ES7. "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a reconnu Neuville. "J'ai conduit proprement et je n'ai rien touché. Le problème est survenu lors du freinage. Je ne sais pas quel est le problème exact mais il semble qu'un arbre de transmission s'est cassé. C'est à l'équipe d'examiner le problème. Nous sommes à deux minutes du leader, notre rallye est terminé." Le Saint-Vithois veut néanmoins rester positif avant les deux derniers jours. "J'espère que mes équipiers pourront se battre pour la victoire car il faut aussi penser au classement des constructeurs. Je vais prendre du plaisir ce samedi et je vais rouler à fond si je me sens bien." (Belga)