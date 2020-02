WRC - Rallye de Suède: Neuville satisfait de sa prestation, moins du résultat

(Belga) Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe) ont terminé la deuxième journée du Rallye de Suède à la sixième place. Ils peuvent encore viser dimanche la cinquième place d'Esapekka Lappi (Ford Fiesta), à seulement 4,5 secondes, lors de la dernière étape de classement.

"Je suis satisfait de ma prestation d'aujourd'hui. Nous avons fait ce que nous pouvions, nous avons roulé intelligemment et nous n'avons pas commis de faute", a réagi Neuville. "C'est juste malheureux et frustrant que le résultat ne suive pas. C'est un rallye étrange et court, où il sera difficile de rattraper le temps perdu avec la vitesse pure. Nous allons garder notre rythme dimanche et essayer de glaner des points dans la powerstage. C'est l'objectif." (Belga)