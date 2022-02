WRC - Rallye de Suède - Thierry Neuville signe le 3e chrono du shakedown

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a été crédité du troisième chrono du shakedown en prélude au Rallye de Suède jeudi à Umea, deuxième épreuve du championnat du monde WRC. Le pilote germanophone a été 8/10es de seconde moins rapide que le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), le plus adroit sur ses trois passages.

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) est 2e à 3/10es de Rovanperä, 3e à Monte Carlo, qui ouvrira la route à partir de vendredi en l'absence des Français Sebastien Loeb (Ford), vainqueur en ouverture à Monaco devant Sebastien Ogier (Toyota Yaris). Thierry Neuville, 5e au classement du championnat du monde après Monte Carlo, a expliqué jeudi avoir heurté une congère lors de son premier passage. Le Rallye de Suède est le plus rapide du circuit malgré qu'il soit disputé sur la neige et par grand froid. Dix-sept spéciales sont au programme: sept vendredi, six samedi et quatre dimanche, deux de moins que prévu. Deux tronçons - les deux spéciales (la 9 et la 13) à Ortrask - ont en effet été annulés en raison de la présence de rennes dans la région. (Belga)