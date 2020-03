WRC - Thierry Neuville explique les difficultés à réunir un budget ayant menacé son rêve de WRC

(Belga) Vice-champion du monde WRC pour la 5e fois l'an dernier, Thierry Neuville, 31 ans, vit son rêve dans le championnat du monde des rallyes WRC depuis 2012. L'aventure n'a pourtant failli pas être aussi belle. Le pilote germanophone a raconté sur le site WRC, notamment, ses difficultés à réunir le budget nécessaire pour y arriver.

Thierry Neuville a en effet expliqué à Becs Williams, la présentatrice de WRC+ All Live dans un podcast diffusé vendredi, deux moments où il a cru que sa carrière était finie faute de pouvoir financer son ascension vers le WRC. "Au début, j'allais disputer des rallyes, mais c'était plus pour le plaisir", explique d'abord Thierry Neuville. "Mais très vite, j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose, j'ai travaillé plus dur, je me suis mieux préparé, surtout physiquement, perdant 6-7kg en peu de temps." Il a fallu ensuite que les éléments s'alignent, mais rien ne fut facile. "On ne débarque pas comme ça en WRC d'un coup, il y a tout un processus", détaille le pilote Hyundai Motorsport. "Je me rappelle aussi parfaitement d'un rendez-vous à la banque alors qu'il ne me restait que 256 euros sur mon compte. C'est tout ce qu'il me restait à la fin du mois. Pourtant je gagnais bien ma vie, je travaillais au Luxembourg, mais je consacrais tout au rallye. Ce furent des moments difficiles. Des fois, les choses ne tournent pas comme il le faut, mais il faut continuer à mettre la même énergie, et parfois alors tout d'un coup tout se met bien après des années d'efforts et de persévérance, les performances s'enchaînent et la chance tourne." Thierry Neuville explique aussi comment ses parents l'ont d'abord dissuadé de dépenser tout son argent dans des voitures de rallye avant de reconnaître son talent et de lui faire confiance. Ses parents n'avaient pas d'énormes moyens, mais ils l'ont toujours soutenu ensuite. (Belga)