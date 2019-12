WRT avec deux voitures et Dries Vanthoor aux 24 Heures de Dubaï 2020

(Belga) L'équipe automobile montoise W Racing Team a officialisé lundi ses deux équipages engagés aux prochaines 24 Heures de Dubaï qui auront lieu les 10 et 11 janvier 2020.

WRT engagera deux Audi R8 LMS lors des 24 Heures de Dubaï. L'équipe de Vincent Vosse fera rouler notre compatriote Dries Vanthoor et l'Allemand Christopher Mies, tous deux pilotes officiels Audi, en compagnie du Néerlandais Michael Vergers et du Saoudien Mohammed Saud Fahad Al Saud. Soit le même équipage qui avait terminé 2e en janvier dernier. Une autre voiture sera engagée pour l'Italien Mirko Bortolotti, qui a récemment rejoint Audi Sport, le Sud-Africain Kelvin van der Linde et les Suisses Rolf et Mark Ineichen, vainqueurs de l'épreuve en 2014. "Dubaï sera une bonne répétition avant le début des différents championnats et nous sommes ravis d'y aller avec deux bons équipages" se réjouit le Team Principal Vincent Vosse dans un communiqué. "Nous avions remporté Dubaï l'année de notre première participation et nous visons clairement un deuxième succès." WRT avait remporté l'épreuve en 2016 avec l'équipage Laurens Vanthoor/Alain Ferté/Michael Meadows/Stuart Leonard (Bel/Fra/G-B/G-B). La dernière édition a été remportée par une autre équipe Audi, Car Collection Motorsport, au sein de laquelle pilotait notre compatriote Frédéric Vervisch.