Xavier Siméon et Suzuki remportent les 24 Heures du Mans Motos

(Belga) Le Bruxellois Xavier Siméon et les Français Gregg Black et Sylvain Guintoli ont remporté dimanche la 45e édition des 24 Heures du Mans Motos, en France, première manche du championnat du monde d'endurance (FIM EWC).

Champions du monde en titre, Xavier Siméon, Gregg Black et Sylvain Guintoli (Suzuki GSXR 1000 Yoshimura SERT Motul) l'emportent pour la deuxième fois d'affilée au Mans. En dehors d'une panne d'essence à l'entrée de la voie des stands samedi soir, rien n'est venu entraver la course du trio franco-belge. Ils ont repris la tête en début de nuit pour ne plus jamais la lâcher, gardant la Yamaha YZF-R1 du YART, pilotée par Karel Hanika/Marvin Fritz/Niccolo Canepa (Tch/All/Ita) à un tour. Cette victoire permet à Suzuki d'égaler le record de Kawasaki, avec 14 succès au Mans. Le podium a été complété par la Honda CBR1000 F.C.C. TSR Honda France, pilotée par Josh Hooks/Gino Rea/Mike Di Meglio (Aus/G-B/Fra). Engagé sur la Kawasaki ZX10R du Tati Racing, Bastien Mackels a terminé 11e en compagnie des Français Alan Techer et Grégory Leblanc. En lutte pour la tête en catégorie Superstock en début de course, le Brainois Loris Cresson (Kawasaki BMRT 3D MAXXESS NEVERS) s'est contenté du 7e rang de la catégorie, le 12e du général, avec les Français Anthony Loiseau et Loïc Arbel. Côme Geenens (Suzuki) a terminé 20e alors qu'Arnaud De Kimpe a été contraint à l'abandon. La deuxième manche du championnat du monde d'endurance (FIM EWC) aura lieu à Spa-Francorchamps avec le retour des 24 Heures, du 4 au 5 juin. (Belga)