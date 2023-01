Yazeed Al-Rajhi enlève la 7e étape du Dakar, Loeb et Lurquin 9e

(Belga) Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a remporté en autos la 7e étape du Dakar, disputée samedi entre Riyad et Al Duwadimi en Arabie Saoudite, tandis que l'étape a été annulée pour les motos en raison des conditions climatiques. .

Selon le classement provisoire du jour, Al-Rajhi, qui a perdu plus de 5 heures dans la 6e étape vendredi alors qu'il était 3e du général, a réalisé le meilleur chrono sur cette étape de 528 km, dont 333 de spéciale, devançant deux Prodrive, celle du Lituanien Vaidotas Zala, 2e à 8:54, et celle du Français Guerlain Chicherit, 3e à 10:15. Le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Prodrive) ont pris la 9e place, à 3:22:42 du vainqueur. Quadruple vainqueur de l'épreuve, Nasser Al-Attiyah (Toyota) termine 12e de l'étape à 13:46 d'Al-Rajhi. Mais le Qatari, vainqueur de trois étapes depuis le départ, reste seul maître du jeu au général avec 1h01 d'avance sur le deuxième, son coéquipier sud-africain Henk Lategan, et 1h11 sur le Brésilien Lucas Moraes, un podium temporaire 100% Toyota. Loeb et Lurquin sont 5e du général à 1h54 du leader. Au 99e km de la partie chronométrée de l'étape, le pilote néerlandais Erik Van Loon a perdu le contrôle de sa Toyota. Il a perdu connaissance mais il était conscient lors de sa prise en charge par le service médical de la course, a indiqué l'organisateur ASO. Le pilote souffre de douleurs cervicales et a été héliporté vers un hôpital pour des examens médicaux, selon la même source. (Belga)