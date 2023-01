"C'est la fin d'une fantastique histoire": le président du comité olympique réagit à la séparation de Nafissatou Thiam et de son entraîneur

Nafissatou Thiam a annoncé se séparer de son entraîneur depuis 14 ans, Roger Lespagnard. Jean-Michel Saive, président du comité olympique belge a réagi à cette annonce au micro de BEL RTL.

Championne du monde et championne d’Europe d’heptathlon pour la deuxième année consécutive et toujours championne olympique en titre, Nafissatou Thiam a fait une année 2022 exceptionnelle. En lice pour le titre de sportive de l’année, elle a annoncé se séparer de son entraîneur depuis 14 ans, Roger Lespagnard.



Invité du 7h50 de BEL RTL, Jean-Michel Saive, président du comité olympique belge a réagi à cette annonce alors que les JO de Paris 2024 approchent à grands pas. "On est quelque part tous un peu déçus parce que c’était une belle histoire entre Nafissatou et Roger Lespagnard", a reconnu Jean-Micheel Saive avant de tempérer: "Que Roger Lespagnard soit déçu, c’est normal, que Nafi tente quelque chose d’autres après autant d’années et autant de titres, c’est aussi compréhensible". La jeune athlète a de nouvelles ambitions, un choix de Jean-Michel Saive dit "respecter et soutenir". "C’est son trajet, il fallait qu’elle retrouve une autre motivation, un autre challenge, c’est la fin d’une fantastique histoire et évidemment on souhaite tout le meilleur à Nafi."

L'entraîneur de Nafissatou Thiam sera désormais Michael Van der Plaetsen.