"Fight Island", quand l'UFC privatise une île pour organiser 13 combats (vidéo)

"Fight Island est réel. C'est une chose réelle", a déclaré le patron de l'UFC lorsqu'il a annoncé en avril son plan de tenir un tournoi d'arts martiaux mixtes (MMA) sur une île fermée. "L'infrastructure est en train d'être construite en ce moment même, et ça va vraiment arriver", avait-il alors affirmé.

La vision de M. White prendra forme avec le tournoi UFC 251 de 13 combats sur l'île de Yas, qui sera marqué par un combat pour le titre mondial des poids welters entre le champion nigérian-américain Kamaru Usman et le challenger cubano-américain Jorge Masvidal. Le tournoi se déroulera sans public dans une arène de l'île de villégiature et de divertissement tout au long du mois de juillet.

"Nous avons pu nous enfermer avec des tapis et des protections dans notre chambre et continuer à nous entraîner autant que possible", a déclaré le poids welter russe Muslim Salikhov, qui affronte le Brésilien Elizeu Zaleski dos Santos lors des préliminaires de dimanche.

Jusqu'à présent, les Émirats arabes unis ont enregistré plus de 53.500 cas de coronavirus et 328 décès. Le directeur général du tourisme et du marketing d'Abu Dhabi, Ali al-Shaiba, a assuré qu'un protocole sanitaire strict avait été mis en place dans la vaste "zone de sécurité", surveillée par la police et qui devrait accueillir environ 2.000 personnes pendant la durée de l'événement d'un mois. "Il n'est pas facile d'accueillir un méga-événement international comme un tournoi d'UFC dans ces circonstances où tout le monde est enfermé et où des restrictions de voyage sont en place. Mais nous faisons bouger les choses", a-t-il déclaré à l'AFP.