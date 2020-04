Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo n'ont pas d'autre choix si la crise du coronavirus devait encore causer des problèmes l'année prochaine. Tel est le point de vue présenté par un porte-parole du comité d'organisation japonais (TOCOG), mardi lors d'une téléconférence avec quelques journalistes.

En raison du coronavirus, les Jeux ont été reportés le 30 mars dernier d'un an à l'été 2021. "C'est le nouvel objectif que nous nous efforçons d'atteindre", a déclaré Masa Takaya. "Il n'y a pas de plan B".

La gravité de la crise et le nombre de morts soulèvent déjà la question de savoir si la pandémie sera sous contrôle dans quinze mois, afin que les athlètes du monde entier puissent se rendre à Tokyo en toute sécurité. "Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les nouvelles dates des Jeux olympiques et paralympiques viennent seulement d'être fixées", a déclaré Takaya. "Dans cette optique, Tokyo 2020 et toutes les parties concernées font maintenant tout leur possible pour que les Jeux aient lieu l'année prochaine".

Depuis l'annonce du report des Jeux, sept préfectures du Japon, dont celle de Tokyo, ont décrété l'état d'urgence en raison de l'augmentation des cas de coronavirus. Plus de 7600 cas de Covid-19 ont été confirmés au Japon, et près de 150 personnes sont décédées.

Dans une interview accordée à Die Welt am Sonntag, le président du CIO, Thomas Bach, a évité de répondre à la question d'un éventuel second report. Il a bien dit que les organisateurs et le Premier ministre japonais Shinzo Abe avaient indiqué qu'il n'y aurait "pas de report au-delà de l'été prochain au plus tard".