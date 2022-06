"Je me suis cachée pendant 75 ans": à 95 ans, une athlète américaine fait son coming-out

Mieux vaut tard que jamais !

Le 12 août prochain, la plateforme Amazon Prime diffusera une nouvelle série intitulée "A League of Their Own". À l'intérieur de celle-ci, on y retrouvera le sujet du développement du championnat de baseball féminin aux Etats-Unis, mais aussi les questions du sexisme et des difficultés dans le monde du sport.

À cette occasion, Maybelle Blair, qui a été l’une des joueuses de la All-American Girls Professional Baseball League, ligue professionnelle de baseball féminin qui a existé de 1943 à 1954 y sera interrogée. Elle s'est félicitée de cette initiative en expliquant que cela est une "excellente occasion pour ces jeunes joueuses de se rendre compte qu’elles ne sont pas seules, et qu’elles n’ont pas à se cacher". Lors de cette prise de parole, elle en a profité pour parler de sa propre expérience.

"Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?"

Je me suis cachée durant 75, 85 ans et c’est en fait la première fois que je le dis réellement”, a-t-elle reconnu lors de l'avant-première de la série, diffusée le 14 juin. “Je me disais "Oh mon Dieu Maybelle, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?", parce que j’avais eu un crush sur une fille du lycée et qu’on avait eu une petite histoire”.

Elle y dénonçait également l'époque difficile dans laquelle elle vivait pour pouvoir assumer sa sexualité. "À notre époque, vous n’auriez jamais osé en parler à votre famille ou laisser entendre à quiconque que vous étiez gay. C’était la chose la plus horrible au monde".