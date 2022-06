"L'agresseur a souffert": cette athlète polonaise se blesse en arrêtant un homme qui lui volait sa voiture (photo)

La triple championne olympique du lancer du marteau, la Polonaise Anita Wlodarczyk a confirmé mardi qu'elle ne participerait pas au championnat du monde d'athlétisme à Eugene, aux USA, en juillet, pour cause de contusion.

Elle n'ira pas non plus aux championnats d'Europe à Munich en août, a-t-elle précisé sur la chaîne de télévision privée polonaise TVN24. "Mon objectif c'est Paris 2024, je suis motivée pour réussir au mieux ma réhabilitation", a dit Wlodarczyk. La recordwoman du monde de 36 ans a subi une contusion musculaire à la cuisse jeudi dernier à Varsovie en poursuivant un homme qui avait tenté de voler sa voiture. "Un étranger est entré par effraction dans ma voiture. Je l'ai arrêté moi-même et l'ai remis à la police. Malheureusement je l'ai payé par une contusion musculaire", a-t-elle raconté sur Twitter.

Elle a dit aussi sur Twitter avoir subi une intervention réussie. "La confiance et l'optimisme ne m'ont pas quittée. J'ai devant moi beaucoup de travail pendant la réhabilitation. Je ferai tout pour revenir au sommet". "Après la fin de ma carrière je me mettrai peut-être à la lutte MMA (arts martiaux mixtes), l'agresseur a souffert", a-t-elle plaisanté.