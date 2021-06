11e titre continental féminin pour les Pays-Bas, vainqueurs 2-0 de l'Allemagne en finale

(Belga) Les Pays-Bas ont remporté le championnat d'Europe de hockey dames en battant l'Allemagne 2-0 (mi-temps: 1-0) en finale, dimanche après-midi dans leur Wagener Stadion d'Amstelveen. C'est le 11e titre continental des Néerlandaises, premières au classement mondial et championnes du monde en titre, qui prolongent ainsi leur sacre européen de 2019 à Anvers, déjà obtenu (2-0) contre les Allemandes entraînées par le Belge Xavier Reckinger.

En finale pour la 13e fois en 15 éditions depuis la création du tournoi en 1984, les Néerlandaises ont connu leur finale la plus disputée. Si les joueuses d'Alyson Annan ont pris logiquement l'avance 1-0 grâce à un penalty-corner (pc) transformé par Marloes Keetels en début de 2e quart-temps (18e), elles ont ensuite moins dominé la rencontre laissant les Danas se créer plusieurs occasions de but, notamment sur pc. Ce n'est qu'en fin de partie que Frédérique Matla a mis son équipe à l'abri en doublant l'avance au terme d'une contre-attaque (56e). En inscrivant son 8e but du tournoi, la joueuse de Den Bosch a ainsi confirmé son statut de meilleure buteuse de la semaine, devant la Red Panthers Ambre Ballenghien, 2e avec 4 buts. Les Néerlandaises, victorieuses 3-1 de la Belgique en demi-finales, sont restées invaincues tout au mong de la compétition, marquant 26 buts à leurs adversaires et n'en concédant que 2, dont un face aux Belges. Plus tôt dans la journée, la Belgique (FIH-10) avait décroché la médaille de bronze en battant l'Espagne (FIH-7) en petite finale. (Belga)