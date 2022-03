3e journée de la BNXT League : Ostende déroule dans le match au sommet face à Leiden

(Belga) Ostende a conforté sa première place au classement de l'Elite Gold, le groupe des meilleures équipes, dimanche au terme de la 3e journée de la phase mixte de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les champions de Belgique ont battu les Néerlandais de Leiden 78-70, dans le match au sommet. Un score qui reflète mal la domination des Ostendais qui menaient 67-46 après trois périodes. Les visiteurs ont réduit l'écart en gagnant le dernier quart 11-24. Phil Booth a été l'Ostendais le plus utile avec 16 points, 6 rebonds et 5 passes décisives personnels. Malgré cette défaite, Leiden se retrouve deuxième au classement. Dans l'autre match de l'Elite Gold, il a fallu recourir à deux prolongations pour départager Anvers et Groningue qui était à égalité 73-73 après 40 minutes et 84-84 après les cinq premières minutes supplémentaires. Les Giants menaient pourtant 44-33 à la pause mais ont été dominés 29-40 après celle-ci. Les Anversois ont finalement plié 93-95 malgré 30 points de Markel Brown et 22 points de Jaylen Hands. Le Brussels, qui évolue dans l'Elite Silver, a été dominé à domicile par Basketbal Academie Limburg Weert 77-83. Après une première mi-temps équilibrée 39-39, Phoenix a cédé dans les deux dernières périodes. Le Sénégalais Abdou Pape Badji, malgré un très bon match (19 pts, 14 rebs), a été trop isolé côté bruxellois. Le classement de l'Elite Gold est toujours dominé par Ostende (24 points) devant Leiden (23), Den Bosch (22), Malines (22), Mons (21), Louvain (21), Groningue (20), Anvers (19), Zwolle (18) et Feyenoord (17). Le Spirou Charleroi reste en tête de l'Elite Silver avec 20 points. Suivent Limburg United (19), Leeuwarden (18), Alost (18), Weert (18), Liège (17), Yoast United (16), Amsterdam (16), le Brussels (14), Den Helder (15) et La Haye (12). (Belga)