500.000 euros de primes seront attribués à Rome

Une prime de 50.000 euros sera attribuée au meilleur dans cinq groupes d'épreuves tant chez les messieurs que chez les dames: Sprint et haies (100m, 200m, 400m, 100m haies, 400m haies); Demi-fond et fond (800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m steeple); Lancers (poids, disque, marteau et javelot); Sauts (hauteur, perche, longueur et triple saut) et enfin Route/épreuves multiples/relais (semi-marathon, 20km marche, heptathlon/décathlon, 4x100m, 4x400m).

Le classement sera établi selon les tables de cotation de World Athletics, la fédération internationale.