A New York, les fans des Yankees retrouvent enfin leur stade

Maillot rayé sur le dos, gant à la main et masque sur le visage, les fans des New York Yankees sont revenus jeudi dans leur stade pour la première fois depuis octobre 2019, au moment du lancement de la saison de baseball aux Etats-Unis.

"Ça a été une année très difficile car les Yankees représentent tout pour nous. Je suis tellement content d'être de retour", s'enthousiasme David Wickland, 10 ans, qui est venu assister au match avec son père William.

Le Yankee Stadium, situé dans le Bronx, est resté vide pour toute la saison de 2020, raccourcie par la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 49.000 victimes dans la plus grande ville du pays.

L'enceinte de 54.000 places, qui sert toujours de site de vaccination, est maintenant autorisée à opérer à 20% de sa capacité maximale dans un contexte d'assouplissement des restrictions à New York.

Près de 11.000 fans étaient ainsi attendus pour le premier match de la saison face aux Blue Jays de Toronto.

"On avait tellement hâte de venir ici. On serait arrivés la nuit dernière si on avait pu", raconte Sunny Angen, âgée de 60 ans.

Sa voisine, Cori Odwak, une étudiante en médecine de 27 ans, soutient que l'ambiance "va être folle", malgré le nombre réduit de spectateurs.

- Une capsule -

Pierce Readon, 10 ans, un gant de baseball à la main, espère de son côté qu'une foule réduite signifie plus de chances pour lui d'attraper une balle envoyée dans les gradins.

Avant d'être acceptés dans le stade, les fans doivent fournir une preuve soit d'une vaccination totale, soit d'un test négatif dans les dernières 72 heures. Leur température est également vérifiée aux tourniquets à l'entrée.

Une fois à l'intérieur, ils doivent former une "capsule", à au moins deux mètres de distance des autres fans, et porter un masque à chaque instant, hormis pour manger ou boire - une composante essentielle de l'expérience d'un stade américain de baseball.

Aux Etats-Unis, le baseball est étroitement lié à la période estivale, autant qu'une excursion à la plage ou qu'un repas autour d'un barbecue dans le jardin, et les familles aiment se retrouver au stade pour voir un match.

Une bruine s'est cependant abattue toute la matinée de jeudi sur le Yankee Stadium - mais sans parvenir à jouer les rabats-joie pour les fans.

"Entrer (dans le stade) est bien plus important que la météo. Il pourrait être en train de neiger, je viendrais quand même. Ça pourrait être le jour le plus chaud de l'été, je viendrais quand même", soutient Jose Villeneuve, 26 ans.

Avec la plupart des stades des équipes professionnelles de baseball opérant avec une capacité réduite pour la saison 2021 aux Etats-Unis, le président Joe Biden a critiqué l'ouverture à 100% du stade des Texas Rangers, pouvant accueillir 40.000 personnes.

"Je pense que ce n'est pas responsable", a-t-il déclaré à la chaîne sportive ESPN.

Jose Villeneuve, qui a conduit deux heures depuis Philadelphie pour voir les Yankees, espère que le retour limité de fans au Yankee Stadium est le signe de jours meilleurs, et que bientôt les spectateurs pourront remplir l'enceinte.

"C'est la première étape pour moi, mentalement, pour penser que nous nous dirigeons vers un retour à la normale", précise-t-il.