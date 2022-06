À peine 11 mois après avoir accouché, Anne-Lise explose le record de vitesse de traversée du mythique GR20 (vidéo)

La traileuse Anne-Lise Rousset a pulvérisé mardi le record féminin du GR 20 datant de dix ans en courant les 170 km et 13.000 mètres de dénivelé positif du parcours emblématique corse en 35 heures et 50 minutes.

La Française de 33 ans est la première femme à descendre sous les 40 heures, abaissant de 6 heures la marque établie en 2012 par Emilie Lecomte (41 h 22 min).

Elle est la quatrième femme à inscrire son nom au palmarès des records du GR 20, depuis 23 ans qu'ils sont homologués et où figurent les stars de l'endurance messieurs, Kilian Jornet et François D'haene. Il y a d'abord eu Josée Cumbo (56 heures 04 min en 2006), puis Stéphanie Sampers (50 h 52 min en 2011) et Émilie Lecomte.

Rousset est arrivée mardi à 17h50 à Conca (Corse-du-Sud) pleurant de joie, après avoir couru deux journées sous une forte chaleur et une nuit entière sur des chemins étroits et arides mais aussi caillouteux, grimpant sur les pierres à l'aide de ses mains et évoluant parfois à 2.000 m d'altitude.

Elle était partie lundi à 6h00 du matin depuis Calenzana (Haute-Corse) entourée de deux pacers (lièvres), dont Lambert Santelli, détenteur du record masculin depuis juin 2021 (30 heures 25 min). Les pacers ont été relayés tout au long du parcours, à raison de deux maximum aux côtés de Rousset, selon la nouvelle règle du GR 20 éditée en octobre dernier.

Avec une heure d'avance sur les premiers cent kilomètres, Rousset a vécu un moment difficile durant la nuit de lundi à mardi mais s'est remise dans le bain juste avant le lever du soleil pour avaler les quelque 600 mètres de dénivelé positif qui l'ont menée au Col Verde (1.289 m) et refaire son avance.

La coureuse, originaire du Cantal et qui s'est installée il y a quatre ans près d'Annecy (Haute-Savoie), s'est sérieusement mise au trail en 2013. Elle n'avait jamais jusque-là couru plus de 100 km. En 2020, elle a établi le record de la Traversée des aravis (49 km et 6.110 m de dénivelé positif en 10h35).

Vétérinaire rurale, Rousset a battu le record du GR 20 onze mois après avoir donné naissance à son premier enfant, Faustin, présent sur plusieurs points de passage.