Aalborg contre Barcelone au menu de la finale

Aalborg et Barcelone s'affronteront en finale de la Ligue des Champions de handball après leur victoire en demi-finale samedi lors du Final Four organisé à Cologne en Allemagne.

Aalborg Handball a battu les Allemands de Magdebourg sur le score de 28-26 en début d'après-midi dans une rencontre très disputée et d'un excellent niveau qui a vu les Danois et leur joueur mythique Mikkel Hansen et son compère Niklas Landin dans la cage prendre le dessus sur le vainqueur de l'édition 2023.

Dans la seconde demi-finale, Barcelone a balayé Kiel 30-18. Les Espagnols doivent leur victoire à la prestation cinq étoiles de ses gardiens Nielsen et Perez de Vargas auteurs respectivement de 15 arrêts sur 32 tirs soit 47% d'efficacité et 5 arrêts sur 6 tirs soit 83% d'efficacité. A titre comparatif, les gardiens allemands atteignent à peine 26 et 7 % d'efficacité. Du point de vue offensif l'efficacité espagnole est de 73% pour 38 pour les Allemands.