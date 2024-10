Aalsmeer cartonne face à Houten, le Sporting Pelt s'impose à Bevo

Le Sporting Pelt a dû se battre soixante minutes pour venir à bout de Bevo. Avec un avantage de trois buts en fin de première mi-temps, les Limbourgeois l'ont porté à six à la 40e (18-24) mais ont ensuite connu une petite baisse de régime qui a permis à l'équipe locale de se rapprocher sans pour autant faire chuter les troupes de Korneel Duven.

Aalsmeer a largement dominé de bout en bout la rencontre face à une équipe de Houten qui n'avait que la bonne volonté à opposer au leader du championnat. L'écart de sept buts à la mi-temps a grimpé à vingt unités au coup de sifflet final. Aalsmeer a pu compter sur les 14 buts sur 15 tirs de l'ailier gauche local Donny Vink ainsi que les six roses de son meneur de jeu le Lituanien Trainavicius pour parachever cette belle victoire.

Au classement général provisoire, Aalsmeer est seul en tête avec 12 points devant le Sporting Pelt et Bocholt qui en compte 10.

La septième journée prendra fin mercredi 23 octobre avec les rencontres HC Visé - Lions Sittaard et Eupen - Volendam. Le match entre Hurry Up et Aalsmeer comptant pour la huitième journée sera disputé la veille.