Abandon pour Jonas Gerckens sur la Route du Rhum: un état grippal a eu raison de ses espoirs de top 10

Jonas Gerckens (Volvo 164) a abandonné la Route du Rhum vendredi, deux jours après le départ de Saint-Malo, en raison des ennuis de santé qui ne le sécurise plus suffisamment que pour poursuivre, a communiqué son management.

Quelques heures après le départ, Jonas Gerckens a commencé à souffrir de symptômes de type grippaux (toux, extinction de voix et fatigue intense). La situation s'est dégradé au fil des heures. Vendredi midi, la voile J1 (génois) s'est déchirée obligeant le skipper liégeois à l'enrouler afin de sécuriser le bateau, a détaillé le communiqué. Jonas Gerckens a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, l'opération étant difficile notamment à cause de son état de santé.

"Je ne me sentais plus sécurisé"

"J'étais épuisé après cette manoeuvre qui n'est pourtant pas exceptionnelle. Je n'ai plus de ressources, je suis à bout", avait-il confié à sa manager Delphine Simon. C'est ensuite un dysfonctionnement de son pilote automatique qu'il aurait pu réparer à condition de monter au mât "ce dont il se sentait totalement incapable vu son état de santé".

"J'aurais pu passer au-delà de mon état de santé, mais je ne me sentais plus sécurisé avec une voile J1 approximativement sécurisée et qui aurait pu se dérouler lors de la traversée du prochain gros front. Dans ce cas, la situation aurait pu être bien plus grave pour mon bateau et pour moi-même. Sans compter le dysfonctionnement de mon pilote automatique qui ne me permettait plus d'assurer ma sécurité minimum", a ajouté Jonas Gerckens qui prenait la direction de Lorient qu'il devrait atteindre dans les 36 heures.

Jonas Gerckens en était à sa 2e participation. Il avait terminé 14e en 2018, un record pour un marin belge, effaçant Michel Kleinjans des tablettes, en 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation. Gerckens, 42 ans, espérait un top 10 en Class40.