Abdel Saïd 3e du Grand Prix, succès d'une spécialiste de l'eventing

Sandra Auffarth a réussi deux sans-faute, et fut plus rapide que l'Irlandais Cian O'Connor (Fency de Kergane), auteur de parcours parfaits aussi.

L'Allemande est double championne du monde, championne et vice-championne olympique par équipes en concours complet, ainsi que médaillée de bronze en individuel, double championne d'Europe par équipes et double vice-championne d'Europe en individuel. C'est sa plus belle victoire dans un concours de saut d'obstacles.