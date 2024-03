Abdi doit reprendre depuis le début sa préparation olympique: "Pas de raison de paniquer"

La fracture du sacrum, révélée fin janvier, a complètement perturbé la préparation d'Abdi pour les Jeux de Paris. Au cours des six dernières semaines, il a dû se contenter d'un entraînement alternatif. "La course à pied m'a manqué. Cette période avec seulement de l'aquagym et du vélo n'a pas été facile. Heureusement, j'ai des enfants, ce qui me permet de me distraire. Mercredi, j'ai reçu le feu vert pour recommencer. L'os s'est rétabli, mais il est manifestement affaibli".

Abdi estime devoir "repartir de zéro". "Hier, j'ai enfilé mes chaussures de course pour la première fois. Le programme comprenait quatre marches d'une minute et quatre courses de trois minutes."