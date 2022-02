Abdul Umayev battu en finale des -81 kg à Sarajevo

(Belga) Abdul Umayev a été battu en finale des -81 kg de l'European Open de judo dimanche à Sarajevo. Le Liégeois, 21 ans, ne s'est incliné qu'au golden score face au Français Arnaud Aregba (19 ans), vice-champion d'Europe junior, après 1:29 en prolongation. Umayev décroche son 3e podium dans un European Open après le bronze et l'or à Varsovie respectivement en 2019 et 2020 en -73 kg. Yves Ndao (-100 kg) a pris la 7e place.

Abdul Umayev semble avoir bien digéré son passage des -73 kg même s'il doit désormais se mesurer au niveau belge à Matthias Casse (IJF 2) et Sami Chouchi (IJF 7). A Sarajevo, il a remporté ses deux premiers combats par ippon contre le Polonais Kyrylo Weselowski (IJF 189) et le Bulgare Ashot Kamoevich Martirosyan. En huitièmes de finale, il a battu le champion de Serbie Djordje Stanojevic par waza-ari au golden score. Sur le même score, Umayev a pris la mesure de l'Espagnol Alfonso Urquiza Solana (IJF 35) en quarts de finale. Il a ensuite dû attendre la dernière seconde en demi-finale pour placer un waza-ari aux dépens de l'Allemand Timo Cavelius. Yves Ndao (IJF 77) s'est qualifié pour les quarts de finale après la disqualification sur pénalités du Polonais Wojciech Kordyalik (IJF 167) et s'est incliné ensuite après deux minutes de prolongation face au Turc de 18 ans Munir Ertug (IJF 97), futur finaliste. En repêchages, il a subi un étranglement de la part du Polonais Andrii Kolesnyk, à trente secondes du terme. Une défaite synonyme de 7e place. En -90 kg, Nicolas Dejace et Jitse Van den Herrewegen (IJF 275) n'ont pas franchi le 2e tour. Dejace a perdu sur ippon face au Serbe Mihailo Ciric (IJF 165) et Van den Herrewegen s'est incliné sur waza-ari contre l'Allemand Tim Schmidt (IJF 78).