Accusée de possession de stupéfiants, l'Américaine Brittney Griner détenue en Russie

(Belga) L'Américaine Brittney Griner, double championne olympique et coéquipière d'Emma Meesseman à Ekaterinbourg, a été arrêtée le mois dernier à l'aéroport de Moscou. La basketteuse, 31 ans, championne du monde, est accusée de possession de stupéfiants.

Les autorités russes ont indiqué samedi avoir arrêté en février dernier la joueuse après l'inspection de son bagage à main lors de son arrivée sur un vol en provenance de New York. Cette inspection a permis de "confirmer la présence de vapoteuses (et) d'un liquide présentant une odeur particulière", a indiqué le service fédéral des douanes de Russie dans un communiqué. Un expert a pu établir qu'il s'agirait d'huile de cannabis (huile de haschich), selon le communiqué. Elle encourt de 5 à 10 ans de prison, selon la même source. L'agence de presse russe TASS a identifié la joueuse comme étant Brittney Griner. La fédération américaine de basket, USA Basketball, l'association des joueuses de WNBA, le championnat de basket américain et la franchise où elle évolue aux Etats-Unis, Phoenix Mercury, ont publié un communiqué presque similaire samedi après-midi expliquant "être au courant de la situation et examiner au plus près la situation légale de Brittney Griner en Russie. Sa sécurité, son bien-être et son retour étant la priorité." Brittney Griner évolue depuis 2015 à Ekaterinbourg, champion d'Europe. (Belga)