Achel prend la tête des Challenge playoffs après son succès à Gand

Alors qu'ils se partageaient la tête, Gand et Achel s'affrontaient pour déterminer qui aurait son sort entre les mains pour remporter les Challenge playoffs.

À ce petit jeu-là, ce sont les Limbourgeois qui ont su se montrer les plus costauds dans les moments les plus importants dans une rencontre disputée, spectaculaire et intense. Ils se sont imposés après avoir perdu les deux sets initiaux: 27-25, 25-21, 27-29, 22-25 et 11-15.