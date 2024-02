Achel surprend Alost et se relance dans la course aux playoffs

Intraitable pendant trois bons mois, Alost vient de s'incliner à deux reprises en quatorze jours. Cette fois, c'est Achel qui a trouvé la parade pour faire vaciller le deuxième du championnat. Avec panache et une certaine réussite, Achel a mené l'ensemble de la rencontre pour ne pas fléchir dans les moments importants : 22-25, 25-14, 23-25, 21-25.

Un succès qui permet aux Limbourgeois de se relancer complètement dans la course pour les playoffs qui, pour rappel, réuniront les six premiers du championnat. Grâce à ce succès, Achel est actuellement sixième et vient se passer devant Louvain et Guibertin. Alost pour sa part devra accrocher des points lors de l'ultime journée pour s'assurer de la seconde place de la phase classique et d'un avantage plus conséquent en points.