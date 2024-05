Adrien Dumont de Chassart 30e après le 1er tour de la CJ Cup Byron Nelson, Detry 95e

Le Brabançon wallon, 24 ans, a rendu une première carte de 67, quatre sous le par, après cinq birdies et un bogey. Il compte quatre coups de retard sur l'Anglais Matt Wallace, qui a réussi huit birdies. Wallace, 34 ans, devance d'un coup un groupe de sept joueurs qui se partagent la deuxième place: le Japonais Taiga Semikawa, le Suédois Alexander Noren, le Canadien Taylor Pendrith et les Américains Jake Knapp, Chesson Hadley, Davis Riley et Kelly Kraft.

Thomas Detry a inscrit cinq birdies et quatre bogeys sur sa carte pour un premier tour en 70 coups, un sous le par. Il est 95e.