Adrien Dumont de Chassart connaît un premier tour difficile à Porto Rico

Dumont de Chassart, 24 ans, a réalisé un tour en 73 coups, un au-dessus du par, avec trois birdies, deux bogeys et un double bogey. Il compte huit coups de retard sur un groupe de huit joueurs qui se partagent la tête: les Amérciains Norman Xiong, Max Greyserman, Kevin Streelman, Scott Piercy et Joe Highsmith, le Japonais Ryo Hisatsune, le Philippin Rico Hoey et le Portoriciain Rafael Campos.

Le premier tour avait été interrompu jeudi soir à cause de la pluie et les joueurs ont pu terminer leur tour vendredi matin.