Adrien Dumont de Chassart gagne quatre rangs supplémentaires au Magnit Championship

De Chassart (23 ans), déjà assuré d'un ticket sur le PGA Tour la saison prochaine, a rendu une carte avec un birdie et un bogey, mais il a grimpé de la 50e à la 46e place du classement. À 18 trous du terme, le Brabançon compte 12 coups de plus que les leaders américains Jacob Solomon et Taylor Dickson. Ce dernier a signé une journée à 62, 10 sous le par, avec onze birdies et un bogey.

Adrien Dumont de Chassart est actuellement 7e au classement du Korn Ferry Tour. Le top-30 à l'issue de la saison qui termine le 8 octobre avec le Korn Ferry Tour Championship bénéficiera d'une invitation à rejoindre le PGA Tour la saison prochaine.