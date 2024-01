Adrien Dumont de Chassart ne passe pas le cut de l'épreuve d'ouverture à Hawaï

Il a fallu en effet 77 coups, à sept au-dessus du par (1 birdie, 4 bogeys et deux double-bogeys), au Brabançon Wallon pour achever son premier parcours. Le citoyen de Villers-la-Ville, 23 ans, a réussi un meilleur second tracé, en 73 coups (3 birdies, quatre bogeys et un double-bogey), mais insuffisant pour que pour poursuivre son premier tournoi en carrière sur le prestigieux circuit américain. Il termine à 10 au-dessus du par avec un total de 150 à la 141e place. Le cut a été fixé à un sous le par.

A l'issue du deuxième tour, trois joueurs se partagent la tête avec 131 coups à neuf sous le par, le Chinois Carl Yuan, l'Américain Austin Eckroat et le Sud-Coréen Byeong Hun An.