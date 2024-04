Adrien Dumont de Chassart termine à la 23e place au Puntacana Championship

Dumont de Chassart a réalisé un quatrième et dernier tour en 68 coups, quatre sous le par, avec cinq birdies et un bogey inscrits sur sa carte. Le Brabançon wallon, 24 ans, termine à la 23e place avec un total de 277 coups, onze sous le par, et échoue à douze longueurs du vainqueur, l'Américain Billy Horschel.

Horschel, 37 ans, décroche la huitième victoire de sa carrière sur le circuit PGA. Il a devancé ses compatriotes Wesley Bryan et Kevin Tway.