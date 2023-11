Adrien Rassenfosse et Cedric Nuytinck en demi-finales du double au Portugal

Derniers Belges encore en lice, Adrien Rassenfosse et Cedric Nuytinck ont battu en quarts de finale la paire de Hong Kong formée par You Kwan To et Chan Baldwin 3 sets à 1 (11-8, 4-11, 11-6, 11-9), avant de s'incliner 3-0 (11-7, 11-7, 11-9) face au duo composé du Français Emmanuel Lebesson et du Sud-Coréen An Jae-hyun.