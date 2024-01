Aisling D'Hooghe a pourtant cru que "ça pouvait encore nous échapper"

Les deux échecs en 2016 et 2020 étaient encore dans un coin de la tête, a reconnu Aisling D'Hooghe, soutenue à Valence par son mari - le joueur de l'Union Saint-Gilloise Guillaume François - et son fils. "On aimerait se dire qu'on y pensait pas, mais quand le match commence, et encore plus quand les Britanniques sont revenues à 3-2 en fin de rencontre, c'est sûr qu'on s'en souvient, on n'oublie jamais complètement."

A Londres, les Panthers étaient déjà contentes de participer. A Paris, elles iront avec "l'ambition de titiller les plus grandes nations et rêvent "d'une place sur le podium", se projette la gardienne, qui a cette fois pleinement pris part à la qualification alors qu'elle n'avait pas joué lors du tournoi de qualification pour les JO 2012.

Jeudi, les Belges ont souffert pour décrocher ce ticket. "On a eu du mal en première mi-temps. Il y avait du stress, du doute, et les Britanniques ont fait un bon match, elles sont restées au contact. On savait qu'il ne leur faudrait pas grand-chose pour marquer, mais on n'a pas forcé, on ne s'est pas tendues. On a attendu les bons moments et imposé nos qualités tactiques."

Les Panthers ont besoin de décompresser, et vont avant tout essayer de profiter du moment présent, souligne l'un de leurs derniers remparts. "On a eu énormément de soutien et de messages. C'était très bien, mais ça faisait beaucoup. Maintenant qu'on a notre ticket, on va essayer d'aller chercher l'or ici pour se préparer à remettre ça dans quelques mois."