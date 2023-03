Alan De Bondt 12e après le premier tour du Black Bull Challenge en Inde

L'Anversois de 26 ans, qui évoluait encore la saison dernière sur le Pro Golf Tour et y a gagné sa carte pour le Challenge Tour, a réussi six birdies et commis deux erreurs. Avec son score de quatre sous le par, De Bondt compte cinq coups de plus que l'Espagnol Manuel Elvira, qui occupe seul la tête avec un score de 63.

Yente Van Doren, qui, comme De Bondt, a été promu au Challenge Tour, a commencé par un tour en 71 coups. L'Anversois de 26 ans a rentré trois birdies contre deux bogeys. Van Doren partage la 66e place. Christopher Mivis a également réalisé une carte de 71 coups (4 birdies et 3 bogeys).