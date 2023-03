Alan De Bondt 41e du Black Bull Challenge

Alan De Bondt, 26 ans, a terminé 41e du Black Bull Challenge de golf, comptant pour le Challenge Tour et doté de 300.000 dollars, à Bangalore, en Inde, ce dimanche.

Avec un dernier tour en 73 coups, soit un au-dessus du par, l'Anversois a porté son total à 282, six sous le par. Au classement final, il compte 14 coups de plus que Om Prakash Chouhan, 36 ans, auteur d'un dernier tour en 65 coups. L'Indien a débuté le dernier tour à deux coups de la tête, mais après avoir réussi sept birdies, il l'a emporté avec deux coups sur l'Anglais Ashley Chester et l'Espagnol Victor Pastor.