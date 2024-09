Alan De Bondt débute par une 48e place à l'Open du Portugal

De Bondt, 27 ans, a rendu une carte avec deux birdies et deux bogeys pour un total de 71 coups, le par. L'Anversois compte six coups de retard sur l'Ecossais Ryan Lumsden, seul en tête après un tour en 65 coups. Le Gallois David Booth, le Suédois Niklas Lemke, l'Italien Aron Zemmer et l'Anglais Ben Smidt suivent à un coup.

En raison de fortes rafales de vent jeudi soir, plusieurs golfeurs ont dû terminer leur premier tour vendredi matin.