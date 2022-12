Aleksander Aamodt Kilde remporte sa troisième descente de la saison à Val Gardena

(Belga) Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté la seconde descente de Val Gardena, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi en Italie.

Après l'annulation du Super-G vendredi à cause du brouillard, c'est sous le soleil que Kilde a signé le meilleur de cette seconde descente en 2:02.35, devançant le Français Johan Clarey de 35 centièmes de seconde et l'Italien Mattia Casse de 42 centièmes. Le Norvégien en profite pour remporter la 17e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 4e cette saison après la descente de Lake Louise et la descente et le Super-G de Beaver Creek. Vainqueur de la première descente de Val Gardena, jeudi, raccourcie en longueur en raison de la météo, l'Autrichien Vincent Kriechmayr a cette fois pris la 30e place. Sixième dans le même temps que l'Américain Travis Ganong samedi, le Suisse Marco Odermatt conserve la tête du classement général de la Coupe du monde avec 640 points. Kilde se classe 2e avec 525 points devant l'Autrichien Matthias Mayer, 11e samedi, 3e avec 270 points. Dès dimanche, le cirque blanc mettra le cap sur Alta Badia, toujours en Italie, avec deux slaloms géants au programme dimanche et lundi. (Belga)