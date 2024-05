Alessia Corrao "pas suffisamment libérée" pour son premier Mondial chez les seniors

La Liégeoise, 22 ans, s'est inclinée dès son premier combat face à l'Italienne Savita Russo (IJF 43), 19 ans.

"Il y avait beaucoup d'émotion", a confié Alessia Corrao, 72e mondiale. "C'était une expérience toute neuve pour moi et j'étais assez stressée. Je pense avoir livré un bon combat. À l'arrivée, cela s'est joué à peu de chose. Même s'il s'agissait d'une première, j'espérais faire mieux. Personne n'aime perdre dès son premier combat. Je n'étais sans doute tout simplement pas suffisamment libérée. Mon grand objectif de l'année reste les championnats d'Europe des moins de 23 ans (à Pila, en Pologne, en novembre). Je vais tout faire pour bien me préparer et arriver dans les meilleures dispositions. Et je suis certaine que cette expérience me sera bénéfique", a ajouté Corrao, 7e du Grand Chelem d'Antalya fin mars.