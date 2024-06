Alexander Doom, 3e chrono des demi-finales: "La finale sera très ouverte"

Après Cédric Van Branteghem (2002), Kevin Borlée (2010, 2016, 2018), Jonathan Borlée (2010, 2014, 2018) et Dylan Borlée (2022), Alexander Doom, accompagné de Jonathan Sacoor, va donc poursuivre la tradition belge en entrant en finale du 400m individuel aux championnats d'Europe.

"La course s'est déroulée un peu différemment qu'attendu. Ce ne fut pas aussi facile. J'avais super bien couru avec le (relais) mixte. J'ai bien contrôlé les deux cents premiers mètres et la dernière ligne a été bonne", déclare Doom.

"La finale sera très ouverte", poursuit-il. "Quand on voit que le dernier chrono à se qualifier est de 45.28. Avec ce temps il y a deux ans on avait une médaille (45.17 en réalité)."

"Je suis très content pour Jonathan, un PB (record personnel) et un billet olympique. Il a beaucoup travaillé. Finir 1 et 2 ? C'est théoriquement possible. Ce serait beau. C'est chouette d'avoir deux Belges en finale, c'est très prometteur."