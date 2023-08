Alexander Doom, éliminé en demi-finales: "Il faisait super chaud pour courir"

Pas plus que Dylan Borlée juste avant lui, Alexander Doom n'est parvenu à décrocher sa place pour la finale du 400m des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Le troisième coureur belge de l'histoire à avoir couru le tour de piste en moins de 45 secondes (44.92, dimanche en séries), n'a pas réédité sa performance mardi. Il a franchi la ligne en 5e position de sa course qui a vu deux coureurs, le Botswanais Bayapo Ndori et surtout le Bahaméen Steven Gardiner, être terrassés par une blessure en plein effort. Seuls les deux premiers des trois courses et les deux autres meilleurs des 24 demi-finalistes disputeront le titre jeudi soir.