Alexander Doom en finale du 400 m: "Rien n'est plus beau"

Alexander Doom s'est qualifié de manière très convaincante pour la finale du 400 m des championnats du monde d'athlétisme vendredi à Glasgow. Le Roularien a remporté sa demi-finale ne 45.69, nouveau record personnel, et meilleur temps des demi-finalistes devant le Norvégien Karsten Warholm, champion d'Europe et recordman du monde en salle, qui a remporté la seconde demi-finale en 45.86.

"Je me suis senti très bien. Dans la dernière ligne droite, comme dans les séries, j'ai senti que ça marchait vraiment bien", déclare Alexander Doom, qui s'est approché de 25/100 du record de Belgique de Julien Watrin (45.44).

"Julien m'a envoyé un message pour me dire que je pouvais certainement le battre", a-t-il déclaré en riant. "Mais je n'y pense pas. Le premier objectif était d'arriver en finale. C'est fait. Je suis en finale des Mondiaux, rien ne peut être plus beau. On verra ce que demain apportera. Tout est ouvert. Je ne suis pas quelqu'un qui va se déclarer candidat à une médaille, mais c'est possible. Je vais aussi essayer de prendre du plaisir. C'est l'essentiel".