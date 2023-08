Alexander Doom et Dylan Borlée opposés à trois finalistes des Mondiaux sur 400m

Alexander Doom et Dylan Borlée prendront le départ du 400m du Mémorial Van Damme, prévu le vendredi 8 septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles, où ils seront opposés à trois finalistes des derniers Mondiaux sur la distance, ont annoncé les organisateurs mercredi. Robin Vanderbemden, Julien Watrin et Florent Mabille courront eux dans un autre 400m qui sera ajouté au programme.

Doom et Borlée, les deux Belges les plus rapides sur 400m cette saison et demi-finalistes aux Mondiaux, seront notamment opposés au Britannique Matthew Hudson-Smith et à l'Américain Quincy Hall, respectivement médaillés d'argent et de bronze à Budapest. Le Norvégien Havard Bentdal Ingvaldsen, 6e de la finale des Mondiaux, sera également de la partie.

Robin Vanderbemden, Julien Watrin et Florent Mabille auront aussi l'occasion de s'illustrer sur la piste du Heysel lors d'un 400m supplémentaire qui ne comptera pas pour la Ligue de Diamant.