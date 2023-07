Alexander Doom flirt avec son record sur 400m, Florent Mabille candidat aux Tornados

"Je n'ai pas vu venir que je courrais aussi vite ici, alors que je ne me suis pas entraîné correctement depuis un mois", a déclaré Doom après coup. "En tout cas, pas dans ces conditions de vent. Cela me donne beaucoup de points au classement mondial et je suis très confiant quant à ma participation aux Championnats du monde. De plus, avec les Tornados, nous commençons tous à être en forme. Ça se présente bien pour Budapest".

Mabille était ravi après la course, poussant des cris de joie. "C'est incroyable", a-t-il déclaré après coup. "Ce passage sous la barre des 46 secondes est vraiment une étape importante. Il y a deux ans, je courais encore en 49 secondes. À l'époque, cela semblait être un rêve de courir un jour en 46 secondes, mais aujourd'hui, je cours déjà en 45 secondes. Les Championnats du monde ? Le choix revient à Jacques Borlée (le coach des Tornados), mais avec ce chrono, je pense que je peux y faire quelque chose".