Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Jonathan Borlée pour le relais 4X400m

(Belga) Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Jonathan Borlée dans cet ordre, composeront le relais 4X400m en série des Jeux Olympiques de Tokyo vendredi à 13h37 (heure belge) au stade Olympique.

Les Belgian Tornados vont tenter de se qualifier pour une nouvelle finale olympique, la 4e d'affilée de leur histoire après une 4e place à Pékin en 2008, une 5e place à Londres en 2012 et une 4e place à Rio en 2016. Kevin Borlée, qui avait connu une gêne aux ischios le poussant à déclarer forfait pour les demi-finales du 400m en individuel, est encore préservé. La Belgique est couloir 6 au milieu, avec l'Inde au couloir 2, la Colombie, la Jamaïque et la France d'un côté, le Japon, la Pologne et l'Afrique du Sud de l'autre. Le record de Belgique est fixé à 2:58.52 réussi le 20 août 2016 aux JO de Rio avec Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée et Kévin Borlée où les Belgian Tornados avaient terminé 4e au pied du podium. Les trois premiers de chacune des deux séries et les deux meilleurs temps ensuite se qualifient pour la finale prévue samedi à 14h50 (heure belge). La Belgique avait pris la 3e place lors des Mondiaux de Doha en 2019 et vise une 29e accession en finale d'un grand évènement avec un bilan de 13 médailles. (Belga)