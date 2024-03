Alexander Doom offre un nouveau titre mondial aux Belgian Tornados

"J'ai un peu douté de moi parce que mon mollet me gênait après la nuit dernière", déclare Alexander Doom. "Mais le kiné et le médecin ont fait un très bon travail pour me remettre en forme. Aujourd'hui, il était important de ne pas trop penser à la fatigue, de bien avancer. Cela a fonctionné à merveille. Les garçons m'ont mis dans une position parfaite. J'ai pu bien avancer, puis dépasser dans les 50 derniers mètres" Je ne pourrais pas être plus satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées".

L'absence de Julien Watrin, un habitué des Tornados qui se bat actuellement contre un cancer des testicules, a été une motivation supplémentaire pour l'équipe a expliqué Doom. ""Nous étions très motivés par tout ce qui s'est passé avec Julien. Nous savions que nous pouvions faire quelque chose ici et nous voulions vraiment courir pour lui du mieux que nous pouvions, nous battre pour lui. Nous avons fait un travail fantastique aujourd'hui", dit le Roularien.