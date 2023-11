Alexander Doom sent que l'on compte désormais davantage sur lui

Alexander Doom (26 ans) a été le coureur de 400m le plus rapide de Belgique la saison dernière. "Après mon record personnel de 44.92 aux Mondiaux de Budapest, j'ai l'impression qu'on compte davantage sur moi et que je suis l'un des pions de base du 4x400m", a déclaré le Flandrien lors du stage d'entraînement du Team Belgium à Belek.

Doom est seulement le troisième Belge à avoir couru le 400m en moins de 45 secondes, les frères jumeaux Jonathan (44.43) et Kevin Borlée (44.56) l'ayant déjà devancé. "Pour un coureur de 400m, c'est toujours la frontière magique. Je ne pense pas que beaucoup s'attendaient à ce que je devienne le prochain Belge à passer sous la barre des 45 secondes. Pour être honnête, je ne pensais pas non plus y parvenir cette année. C'est d'autant plus beau".

Avec 44.92, Doom est également passé sous la limite fixée pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Cette limite est fixée à 45.00. "Ce chrono pointu donne un coup de pouce pour faire encore plus. Je compte sur un effet boule de neige. A l'entraînement, on va essayer de franchir une nouvelle étape, et on verra ensuite où on s'arrêtera."